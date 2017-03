Vasti incendi boschivi sono in corso sui monti sopra San Siro e Garzeno, in Altolago. Ingente lo spiegamento di forze per domare le fiamme: oltre a due squadre dei vigili del fuoco di Dongo, anche i reparti volo della Regione Lombardia e un aereo Canadair. Dal canto suo la sala operativa della Protezione civile regionale, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Protezione civile Simona Bordonali, ha comunicato un codice rosso (elevata criticità) per rischio di incendi boschivi dalle 12 di oggi sulla zona F5 (Lario, Como e Lecco).