Un acre fumo nero ha fatto temere il peggio. La situazione è poi stata domata dai vigili del fuoco che sono intervenuti a Villa Guardia. I danni verranno quantificati nelle prossime ore. Incendio questa mattina, intorno alle 10, all’azienda Gentium, attiva nel settore farmaceutico.

L’ipotesi è quella che a prendere fuoco – facendo poi divampare le fiamme – sia stato il sistema dell’aria calda. Rogo che avrebbe poi coinvolto componenti plastici che avrebbero iniziato a sviluppare il fumo nero. La chiamata di emergenza ha portato sul posto – in via XX settembre a Villa Guardia – i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza la ditta e i locali colpiti dalle fiamme. Non si registrano feriti né intossicati.