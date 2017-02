Paura questa mattina poco dopo le 7 a Orsenigo, sulla Statale Como-Bergamo. Un bus di linea di Asf, per ragioni ancora da accertare, ha preso fuoco. Sul mezzo, secondo quanto si è appreso, vi era soltanto l’autista, che non aveva ancora caricato i passeggeri, ed è sceso per tempo dal mezzo.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i vigili urbani del paese.

La viabilità è rimasta a lungo bloccata e il traffico è tornato alla normalità solo dopo le 9.