UnipolSai Briantea84 avanti nella serie tricolore di basket paralimpico su Giulianova: a Seveso il primo atto di questa inedita finale per lo scudetto 2018 è terminato 63-58 per i canturini. Ora la serie si sposta in terra d’Abruzzo, dove domenica 20 maggio alle 17 (con diretta su Rai Sport) si giocherà il primo match-point in favore della UnipolSai. “Sapevamo dall’inizio che sarebbe stata una partita difficile – ha alla fine commentato il coach dei brianzoli Marco Bergna – Giulianova è stata protagonista di un girone di ritorno in crescendo ed è arrivata a questa finale scudetto senza nulla da perdere. Ha venduto cara la pelle fino alla fine. Noi abbiamo avuto una partita altalenante. Ora però ci aspetta il pezzo più difficile: completare il compito tra una settimana a Giulianova, un campo ostico da sempre. Non sarà facile, dovremo avere pazienza ma soprattutto dimostrare di essere un grande gruppo, una squadra unita che non molla mai fino alla fine”.