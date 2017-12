Sono 1.567 le cartelle esattoriali che in provincia di Como sono state congelate fino all’Epifania dall’Agenzia delle Entrate, che ha deciso di sospendere l’invio delle notifiche nel periodo delle festività natalizie. L’obiettivo, è stato spiegato dal presidente dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini «è di evitare inutili disagi evitando il recapito in questo particolare periodo dell’anno». In totale le cartelle esattoriali che sono state bloccate in Lombardia sono 32.248; come detto 1.567 a Como. L’unica eccezione a questo stop è rappresentata dai cosiddetti “casi inderogabili”, che saranno comunque notificati, utilizzando soprattutto la Pec (Posta elettronica certificata).