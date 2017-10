Torna anche quest’anno a Como al teatro Sociale la tradizionale cena di raccolta fondi per la Fondazione Umberto Veronesi, curata da Francesca Ruffini. L’appuntamento è previsto per lunedì 23 ottobre alle ore 20 presso il Teatro Sociale di Como. Il menù della serata è stato affidato allo chef Carlo Cracco, «che condivide con Fondazione Umberto Veronesi l’attenzione ad un’alimentzione sana, primo e fondamentale strumento di prevenzione di molte patologie» spiega il comunicato di presentazione dell’atteso evento, a cui, ogni anno, non mancano “vip”, personaggi del mondo dell’imprenditoria, dello spettacolo e dello sport. I fondi raccolti saranno devoluti al progetto Gold for Kids per l’avviamento del protocollo di cura dei sarcomi ossei e dei tessuti molli recidivati. L’obiettivo è dare un aiuto ai bambini e ragazzi malati e alle loro famiglie. Per maggiori informazioni in merito all’iniziativa, è possibile contattare la delegazione di Como della Fondazione all’indirizzo email: info.como@fondazioneveronesi.it, oppure al numero: 031.39.83.11