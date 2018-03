L’ufficio centrale regionale della Corte d’Appello di Milano ha proclamato oggi pomeriggio pomeriggio Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia. Alle elezioni del 4 marzo aveva ottenuto il 49,75% dei voti. Succede a Roberto Maroni. Il passaggio ufficiale di consegne è previsto domani mattina alle 11.

Fontana avrà dieci giorni per formare il nuovo governo regionale. Ma la definizione della giunta potrebbe arrivare già domani.

Le speranze di avere un assessore comasco tra i 16 che verranno nominati dall’avvocato varesino sembrano quasi nulle. Non ha dato cenni in tal senso neppure il leader della Lega, Matteo Salvini, in città domenica scorsa, come si evince da un “selfie” pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale con il post “Buona domenica delle Palme dallo splendido lago di Como”.

L’unica casella che continua a essere attribuita a un comasco è quella di presidente del consiglio regionale, carica che dovrebbe andare al forzista Alessandro Fermi, già sottosegretario al Programma nella giunta Maroni e da più parti inizialmente indicato come papabile assessore.

Difficile pensare anche a un assessore comasco della Lega, in questo caso era il nome di Fabrizio Turba il più accreditato. Il Carroccio avrà sette assessori, cinque di Forza Italia, due di Fratelli d’Italia e uno rispettivamente espressione dei centristi e della lista civica del presidente.