(c.f.) Si rinnova l’appuntamento nel villaggio protostorico di Pianvalle per assistere all’illuminazione naturale della fonte della Mojenca, l’antica sorgente costruita circa 2500 anni fa, quando le genti del luogo appartenevano alla Civiltà di Golasecca.

uno degli ambienti dalla valenza magico-rituale dei Celti golasecchiani, stanziati nell’area oggi compresa dal Parco della Spina Verde, il polmone verde alle porte del capoluogo lariano.

I volontari del Gruppo Archeologico Comasco “Ulisse Buzzi”, come ormai tradizione, oggi sono presenti in loco per assistere al fenomeno e per dare informazioni al riguardo. In occasione del solstizio d’inverno, infatti, i raggi solari verso l’ora del tramonto percorrono la valle antistante l’ingresso della fonte, incuneandosi al suo interno e rendendo ben visibile la lunga galleria di incanalamento delle acque, che raggiunge i 16-18 metri.

Ovviamente non sarà possibile vedere il punto più estremo, dove la costruzione megalitica sfiora appena i sessanta centimetri d’altezza, ma si potrà cogliere appieno la sua struttura, frutto di differenti fasi di lavorazione.

Secondo un’ipotesi non supportata scientificamente, l’orientamento della fonte sarebbe legato a una volontà ben precisa dei suoi edificatori, dediti al culto delle acque, in stretta connessione con la luna.

In epoca antica, infatti, le fonti rivestivano un ruolo sacro e la connessione con il punto di tramonto della luna ogni diciotto anni circa riporta alla sacralità del luogo.

La monumentalizzazione della sorgente, databile al V secolo avanti Cristo, terrebbe conto del punto estremo di tramonto della luna all’orizzonte naturale locale, che in quel luogo viene a coincidere con quello astronomico.

Non per niente i numerosi buchi, presenti a Pianvalle, potrebbero essere letti come luoghi di alloggiamento di pali, che avevano la funzione di indicare le quattro direzioni “lunistiziali”, cioè riferite ai cicli lunari.

L’appuntamento è, tempo permettendo, per oggi, mercoledì 21 dicembre alle 14 in piazzale Giotto a Prestino, per proseguire, poi, alla volta della fonte Mojenca. Per chi volesse salire prima, comode indicazioni condurranno al sito, segnalato da pannelli esplicativi sulla storia della struttura e sulla sua analisi tecnica, recentemente realizzati dai volontari del gruppo archeologico “Ulisse Buzzi”, per conto del Parco Regionale della Spina Verde. Meteo permettendo, il raggio di sole dovrebbe essere visibile nella fonte anche nei prossimi giorni.