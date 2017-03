La firma del passaggio di consegne del Football Club Como, fissata prima ieri mattina alle 11, poi nel pomeriggio alle 15, e ancora per oggi alle 16, è stata di nuovo spostata a domani pomeriggio. Servono dunque altre 24 ore per l’appuntamento dal notaio Manfredi di Cantù con Akosua Puni Essien e il suo team per il rogito. Ma il curatore fallimentare, Francesco Di Michele, tiene a specificare che si tratta solo di un un ritardo tecnico per il passaggio dei soldi fra banche e per il cambio di valuta.