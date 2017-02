«Non mi sento fuori da Como Civica, ma se la lista deciderà di appoggiare la candidatura di Maurizio Traglio o di altri lo accetterò e per me sarà un punto di forza. La mia scelta di correre alla primarie non è contro qualcuno, ma è per dare un’opportunità a tanti cittadini che altrimenti non si sentirebbero rappresentati e probabilmente non andrebbero a votare».

Mario Forlano, 55 anni, insegnante di educazione motoria a Rebbio, originario della Campania ma residente da trent’anni nel capoluogo lariano, consigliere uscente di Como Civica, ha ufficializzato ieri la decisione di correre alle primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco. La votazione dovrebbe svolgersi il prossimo 19 marzo e, dopo l’entrata in scena di Forlano, i candidati dovrebbero essere sei.

Oltre al consigliere uscente i nomi emersi sono quelli di Vito De Feudis, Gioacchino Favara, Marcello Iantorno, Vittorio Mottola e l’imprenditore indipendente Maurizio Traglio. Quest’ultimo sembra al momento il candidato che riscuote maggiore consenso tra i dirigenti del Pd e anche la lista dello stesso Forlano potrebbe sostenere l’imprenditore.

«La mia è una scelta personale – ha spiegato Mario Forlano – Como Civica farà la scelta che ritiene più opportuna per la lista. So che c’è chi non approva la mia decisione, se il gruppo dirigente del movimento me lo permetterà sarei disponibile a rimanere nel gruppo, se invece dovessero decidere diversamente accetterò comunque la decisione senza farne una tragedia». Alcuni esponenti della lista civica hanno incontrato nei giorni scorsi Maurizio Traglio. «Ho scelto di non partecipare a quell’incontro – ha precisato il candidato alle primarie – Non conosco né ho mai incontrato Traglio e personalmente non ho nulla contro di lui. La mia scelta di candidarmi non è contro la sua persona o contro altri candidati. Quello che non ho digerito è il modo con il quale si è arrivati alla candidatura dell’imprenditore. Ho parlato con tanti comaschi, i cittadini sono i miei interlocutori, non i referenti politici».

La data e le regole delle primarie del Pd dovrebbero essere ufficializzate a breve, forse già oggi, dopo la convocazione – ieri – dell’assemblea cittadina. Partecipando alla “competizione”, in caso di sconfitta Mario Forlano potrebbe trovarsi quasi automaticamente fuori da Como Civica. «Da sportivo, naturalmente sono per il massimo rispetto delle regole – sottolinea Forlano – Vale anche per le primarie, se sottoscrivo un regolamento lo rispetterò, ma è essenziale però che l’arbitro sia imparziale. Se chi indice le primarie invece che essere un direttore di gara super partes scende in campo, allora la situazione cambia».

Il consigliere uscente della lista che ha sostenuto Mario Lucini conclude sottolineando di aver informato l’attuale sindaco della scelta di candidarsi alle primarie. «Resta il mio referente è correttamente gli ho comunicato la mia decisione – ha concluso Mario Forlano – Non ha dato giudizi e non è entrato nel merito. Per quanto mi riguarda, ribadisco di essere ancora parte di Como Civica e continuerà a svolgere il compito che mi hanno affidato gli elettori fino al termine del mandato».

Anna Campaniello