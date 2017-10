Passa da tre a cinque giorni la nuova edizione di Young – orienta il tuo futuro, il salone dell’orientamento che vuole informare e accompagnare gli studenti nel mondo del lavoro. Presenti al centro Lariofiere ad Erba oltre 150 realtà italiane ed estere, tra istituti, fondazioni, accademie, università, professioni in divisa, Ordini e Collegi professionali. Tra questi l’Ordine dei Medici di Como.

Gli studenti che vogliono avvicinarsi a questa professione potranno così confrontarsi con i medici presenti per chiedere informazioni e sciogliere i dubbi. Il programma 2017 propone oltre 200 iniziative di orientamento tra laboratori, incontri e seminari dedicati alle attività universitarie, lavorative e professionali. Non mancheranno punti informativi per famiglie con ragazzi diversamente abili.

La decima edizione della manifestazione partirà martedì 17 ottobre. Le prime due giornate saranno dedicate alle scuole medie, per indirizzare in modo consapevole alla scelta tra i vari percorsi di studio. Giovedì 19 e venerdì 20, invece, il salone si concentrerà sui ragazzi delle superiori e sugli universitari, per mostrare, oltre all’offerta formativa accademica, anche ciò che offre il mercato del lavoro. La giornata di chiusura, sabato 21 ottobre, non avrà particolari “focus”, ma sarà aperta a tutti i giovani in cerca di informazioni e approfondimenti.

Opportunità importante proposta ai ragazzi è l’alternanza scuola-lavoro, a cui il Salone dedica l’evento, “Alternanza Day”, previsto alle 10 di martedì, giorno dell’inaugurazione dell’evento. Agli ambiti puramente formativi si affiancheranno temi sociali che trattano problematiche dalle quali i ragazzi dovrebbero essere protetti e tutelati, come cyberbullismo, discriminazione e violenza. Argomenti che verranno affrontati con giovani e famiglie, grazie al contributo di Polizia di Stato e Caritas Ambrosiana.