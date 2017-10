Stefano Vicari è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia.

Il commerciante comasco è stato eletto sabato mattina. La votazione si è svolta nella sede del partito, a Como e ha visto la partecipazione di 38 dei 46 aventi diritto, ovvero i candidati alle recenti elezioni comunali e i componenti del coordinamento. Oltre a Vicari, per il ruolo di coordinatore cittadino del partito fondato da Silvio Berlusconi nell’ormai lontano 1994, in corsa c’era anche l’ex consigliere comunale Pasquale Buono. La scelta di un nuovo coordinatore si è resa necessaria dopo le dimissioni di Anna Veronelli, che ha lasciato l’incarico per dedicarsi integralmente al ruolo di presidente del consiglio comunale di Como.

«Il nuovo ruolo è impegnativo e mi richiede di rappresentare l’intero consiglio – sottolinea Anna Veronelli – Ho deciso dunque di dimettermi da coordinatore del partito, che comporta il portare avanti le istanze di una parte. Le due figure non sono compatibili».

«Ringrazio Anna Veronelli per il lavoro svolto e anche per la scelta di dimettersi, che non era né obbligatoria né scontata – precisa il coordinatore provinciale Alessandro Fermi – Abbiamo deciso di procedere con un’elezione per scegliere il suo successore. Ringrazio i due candidati e auguro buon lavoro a Stefano Vicari».

Il nuovo coordinatore convocherà subito la prima riunione e ha già annunciato l’intenzione di creare dei dipartimenti per lavorare su argomenti specifici e portare idee e spunti ai consiglieri comunali.

«Saremo sempre presenti in città e andremo a raccogliere le istanze dei comaschi», ha assicurato Vicari.