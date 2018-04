«Credo che i lavori partiranno a maggio». La previsione è dell’ex consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco del comune rivierasco, Francesco Dotti, che durante gli ultimi mesi del suo mandato al Pirellone ha comunque seguito da vicino tutta la surreale vicenda della frana lungo la statale Regina.

Dotti spiega al Corriere di Como di avere parlato di recente con il legale rappresentate dell’impresa campana aggiudicatrice dell’appalto per i lavori di messa in sicurezza del versante roccioso franato a settembre dello scorso anno.

«Hanno già effettuato due sopralluoghi e si stanno muovendo per cercare un partner della zona – dice Dotti facendo riferimento a un probabile subappalto del cantiere – Pensare di muovere i mezzi da Avellino, anche soltanto per i carotaggi nel terreno, è antieconomico. Il problema è che di tutte le altre imprese invitate da Anas per fare questi lavori nessuna ha accettato».

Dotti critica apertamente l’ente strade. «Dopo la riforma – dice – Anas è diventata peggio di un ministero. In Lombardia non c’è più nemmeno il capo-dipartimento».

L’ex sindaco di Argegno si dice «convinto» che i tempi del cantiere «saranno rispettati. Non si tratta di lavori complicati e l’impresa è molto seria. La questione è quando iniziare. Abbiamo a breve i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Appena iniziano a lavorare serviranno i movieri che costano 40 euro all’ora anche quando non si lavora. Si doveva partire prima e basta. Prima di maggio non succederà niente».

