Paura questa mattina sulla Statale Regina. Una frana di vaste dimensioni si è abbattuta all’altezza di Argegno. Fango, sassi e detriti di un muro di contenimento a fianco della carreggiata hanno invaso la sede stradale per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per liberare la sede stradale; sulla strada ora si viaggia a senso unico alternato. Le auto che provenienti da Como sono state deviate sulla provinciale per Schignano, ma i disagi al traffico sono stati pesantissimi e anche in questa fase, con la parziale riapertura, la situazione del traffico è difficile.