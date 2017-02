Appiano Gentile, succursale di Lugano. La clinica Procrea, punto di riferimento del Canton Ticino per le coppie che sognano un figlio, ha puntato sul Comasco per poter garantire ai pazienti, in gran parte italiani, la fecondazione eterologa al femminile, con l’ovodonazione, vietata in Svizzera e consentita invece nella Penisola. Sono già oltre 300 gli interventi effettuati, con percentuale di gravidanze superiore al 54%», come chiarisce il direttore del centro Gian Piero Brunello. In Svizzera, la normativa consente la fecondazione eterologa, con ricorso quindi a un donatore esterno alla coppia, solo al maschile. L’Italia invece ha dato il via libera a questa procedura in generale.

«La legge elvetica in questo senso è ferma da anni e abbiamo deciso di attivare una collaborazione con l’Italia per poter offrire ai nostri pazienti anche l’ovodonazione», conferma il direttore della clinica. Da Lugano, Procrea è approdata ad Appiano Gentile, alla clinica Le Betulle. «Abbiamo avviato una collaborazione con il presidio di Appiano Gentile – spiega Brunello – Al loro interno, la struttura aveva un laboratorio di procreazione medicalmente assistita, chiuso da qualche tempo. Lo abbiamo riattivato ricorrendo a personale di entrambi i centri».

Pensando alle coppie italiane, che rappresentano oltre l’80% dei pazienti della clinica di Lugano, Procrea ha aperto una sede anche a Milano, un ambulatorio nel quale vengono effettuati i colloqui iniziali. «Tutte le prestazioni vengono poi garantite nella struttura di Lugano, ad eccezione dell’ovodonazione», precisa il direttore. La tecnica di ovodonazione ha preso rapidamente piede. «Abbiamo già effettuato oltre 300 cicli di ovodonazione – dice Brunello – Il 90% circa delle donne sono italiane, anche se nell’ultimo periodo stanno aumentando le richieste di coppie svizzere, non solo ticinesi ma anche degli altri cantoni».

In Italia, in molti centri l’elevata richiesta di poter accedere alla fecondazione eterologa si scontra con la mancanza di donatrici di ovuli. «La nostra scelta è stata di avviare una collaborazione specifica con un centro spagnolo che seleziona le donatrici e, al momento della richiesta, avvia la procedura, preleva gli ovociti e poi li trasferisce ad Appiano Gentile – spiega ancora il direttore di Procrea – L’intero procedimento ha un costo di circa 8.500 euro per le coppie e la percentuale di successo, ovvero di avere una gravidanza evolutiva, che procede per almeno 3 mesi, è del 54%. In questo momento la nostra organizzazione ci consente di limitare anche le liste d’attesa, che per questa tecnica variano da uno a due mesi».

Anna Campaniello