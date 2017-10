Un 19enne di Montorfano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. In agosto, il giovane – in sella a una moto da supermotard senza targa – era scappato dalla polizia a tutto gas. Nelle settimane successive aveva poi pubblicato il video della bravata on line, girato con una telecamera sul casco: un folle corsa in città, da piazza Cavour a Monte Olimpino, oltre 5 chilometri a velocità da brivido, con tanto di impennate, slalom tra le auto e sbeffeggi alla polizia.

Polizia che, nei giorni scorsi, ha trovato il video ed è risalita al 19enne, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. A quanto pare, scappava dalla pattuglia perché circolava in moto senza targa.

La bravata gli è costata 117 punti della patente.