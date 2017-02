«La vita è un tesoro grande ma estremamente fragile, è un dono da difendere e del quale prenderci cura. Dobbiamo essere responsabili gli uni per gli altri della vita. Oggi ce lo chiede anche Ricardo. Lo chiede a tutti e soprattutto ai giovani».

Davanti alla bara di Ricardo Durini, il parroco di Sagnino don Emanuele Corti si rivolge alle decine di ragazzi che affollano la chiesa per i funerali e a tutti loro rivolge un appello a «prendersi cura della vita». Il sacerdote parla agli amici del 20enne, travolto da un treno a Bellinzona, in Svizzera, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi mentre attraversava i binari con due amici. «Era buio la notte in cui Ricardo ha perso la vita – dice il sacerdote – È buio oggi nel nostro cuore per il dolore del distacco. Ma noi vogliamo accendere la luce di Cristo risorto, che ci chiede di prendere sul serio la vita che ci è stata donata, di difenderla».

Gli amici di Ricardo affidano i loro ricordi e il loro dolore ad alcuni messaggi che vengono poi fatti volare verso il cielo, appesi ad alcuni palloncini.