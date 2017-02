Tre arresti a Lugano da parte della Polizia cantonale e della città ticinese. In un appartamento sono stati fermati tre uomini (un 24enne serbo, un 19enne e un 20enne francese): nella loro abitazione sono stati trovati una cassaforte, una smerigliatrice e attrezzi da scasso. Secondo gli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, i tre sarebbero i presunti autori di alcuni furti e di tentativi di scasso nella zona di Lugano. L’inchiesta, condotta dal procuratore Margherita Lanzillo, dovrà accertare l’eventuale responsabilità dei tre per altri furti commessi recentemente in Canton Ticino.