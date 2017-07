Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino che aveva notato in un parcheggio di Tremezzina aggirarsi due persone sospette a bordo di una Mercedes classe A. Il controllo dei carabinieri del radiomobile di Menaggio ha poi portato a recuperare – proprio a bordo dell’auto sospetta – refurtiva rubata poco prima a tre fratelli olandesi (sul Lario in vacanza) e a una donna di Tremezzina. In entrambi i casi prese di mira erano state due Fiat 500, nel caso dei turisti olandesi presa a noleggio. La merce è stata restituita e i sospettati sono stati arrestati. Si tratta di un 39enne di Milano e di un 38enne rumeno di Monza. Sequestrata anche una mazza da baseball che i due tenevano in auto.