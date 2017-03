Ieri notte carabinieri della stazione di Lurate Caccivio hanno arrestato un 24enne residente a Lentate sul Seveso in flagranza di reato mentre tentava di forzare il distributore di bevande della scuola Sant’Elia di Villa Guardia. Da alcuni giorni i militari erano sulle sue tracce. Erano stati ben una trentina i furti denunciati dal dirigente scolastico nei due plessi dell’istituto comprensivo di Villa Guardia.

I carabinieri hanno passato intere nottate prima di sospendere il ladro che nel corso delle ultime settimane era riuscito a impossessarsi di circa mille euro in monete, ma soprattutto a commettere vari danni alle strutture scolastiche, forzando, porte d’ingresso, uffici, nonché gli stessi distributori, procurando ingenti danni ai legittimi proprietari.

Il giovane, responsabile dell’ultimo tentato furto è sospettato di aver commesso vari altri furti nell’ultimo anno e per i quali è stato denunciato alla autorità giudiziaria comasca. Stamattina è stato sottoposto al giudizio direttissimo. Per lui una condanna a quattro mesi di reclusione esclusivamente per l’ultimo colpo. Per gli altri le indagini sono ancora in corso.