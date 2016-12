Furti d’identità in crescita nel Comasco. L’osservatorio sulle frodi creditizie di Crif evidenzia infatti come nel primo semestre del 2016 si siano verificati 54 casi in provincia di Como. Ben 9 al giorno. Dato questo che incide, sul totale italiano, per uno 0,67%. Ma soprattutto fa segnare, rispetto al periodo di riferimento del 2015, un incremento del 35,13%.

A livello italiano sono 8mila gli episodi di furti d’identità sul web. Con un aumento del 15% rispetto al primo semestre del 2015. Quaranta casi ogni giorno con un incremento notevole (+66%) dell’importo medio delle stesse, che si è attestato a 9.893 euro. Per quanto riguarda nello specifico la Lombardia, nel primo semestre 2016 sono stati rilevati 1.092 casi: il maggior numero di frodi è stato registrato nella provincia di Milano, con 389 casi (terzo posto assoluto in Italia, dopo Napoli e Roma), con una crescita del +15,1%. È stata però la provincia di Cremona ad aver fatto segnare la crescita più consistente rispetto al primo semestre 2015, con un +110%. Lecco, Lodi e Sondrio sono, invece, le uniche province lombarde ad aver fatto segnare un calo nel numero di frodi registrate.

Dall’analisi realizzata da Crif, il 26,5% dei casi ha riguardato un importo frodato compreso tra i 1.500 e 3mila euro, con un incremento quasi doppio rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Mentre c’è stato un calo significativo delle frodi di piccolo importo, sotto i 1.500 euro.

Per quanto riguarda il tipo di bene in rapporto al credito erogato, a livello nazionale le categorie più colpite sono quelle del travel/entertainment, degli immobili/ristrutturazione e dei trattamenti estetici/medici. In termini assoluti, invece, la maggioranza dei casi fa riferimento all’acquisto di elettrodomestici, con una quota pari al 37,7% del totale, seguita dai finanziamenti ottenuti in modo fraudolento per acquistare un’auto o una moto (14,6%). La maggioranza delle vittime (il 62,5% del totale) è rappresentata da uomini.