Aveva commesso ripetuti furti nelle case e anche una rapina: una giovane cittadina di nazionalità tedesca domiciliata a Vertemate con Minoprio è stata arrestata ieri dai carabinieri della stazione di Cermenate. Le manette sono scattate ai polis di una 24enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Verbania. La giovane ha precedenti per i quali deve scontare una pena residua di anni 3 anni, oltre a una multa di 1.200 euro. Aveva compiuto furti furti in appartamento e, appunto, una rapina, a Castelletto Sopra Ticino, Stresa, Baveno e Arona. Le indagini hanno permesso di identificarla e di arrestarla. Ora si trova nel carcere del Bassone.