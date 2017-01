La passeggiata sulle rive del Lario ha portato bene. Sul social Instagram – che oggi conta più di 67mila “mi piace” – gli interisti Gabriel Barbosa “Gabigol” e Joao Mario avevano mostrato una loro camminata in via per Cernobbio. E proprio Joao Mario, questo pomeriggio, è stato l’autore della rete che ha regalato la vittoria ai nerazzurri nella trasferta di Palermo. L’Inter si è imposto per 1-0 con il gol del portoghese al 20′ della ripresa.