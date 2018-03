Due gol con il Chieri, altrettanti domenica scorsa con il Castellazzo. Alessandro Gabrielloni, classe 1994, originario di Jesi, nelle Marche, è l’uomo del giorno di un Como che continua ad inseguire la capolista Gozzano – i lariani sono a -1 – in un duello che si sta rivelando appassionante e avvincente.

Ma, anche se è stato protagonista nelle ultime uscite, Alessandro rimane con i piedi ben saldi a terra. «Logicamente sono soddisfatto, ma la cosa più importante è che la squadra abbia vinto e che non abbia perso colpi rispetto al Gozzano» dice l’attaccante.

I lariani hanno ripreso gli allenamenti dopo essersi riposati lunedì e martedì. Il loro prossimo incontro sarà domenica 11 marzo a Casale: gara posticipata di una settimana, in accordo con il club piemontese, per la contemporaneità con le elezioni. Opportunità che il Gozzano non può sfruttare: sabato 10 la capoclassifica è attesa dal match di Coppa Italia con il Crema e quindi non può posticipare l’incontro casalingo di domenica contro l’Olginatese.

«Quella con il Gozzano è un bel testa a testa – spiega Gabrielloni – che andrà avanti fino alla fine del campionato. Per noi è importante non perdere contatto e cercare di vincere ogni incontro, con la speranza di arrivare allo scontro diretto del prossimo 15 aprile già avanti rispetto a loro. Ma, anche se davvero andasse così, noi non dovremo mai mollare».

Arrivato sul Lario ai primi di febbraio, Gabrielloni ha subito inteso lo spirito del gruppo di mister Antonio Andreucci: «Guai a fare calcoli, a programmare, a guardare troppo avanti – spiega – Noi dobbiamo pensare soltanto solo ad una partita alla volta. Nella nostra mente, ora, c’è soltanto il Casale».

Il bomber descrive così le sue caratteristiche: «Mi piace attaccare la profondità, scattare sul filo del fuorigioco, ma non soltanto. Arretro volentieri quando c’è da difendere e supportare i compagni».

Una curiosità legata alle origini di Alessandro Gabrielloni. La punta è originaria di Jesi, luogo dove è nato Roberto Mancini e dove, negli anni, sono cresciuti i più grandi schermitori del nostro Paese (tre nomi su tutti, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca e Giovanna Trillini).

«Mancini? Conosco bene suo papà, non lui, che comunque qualche volta ho incrociato in paese. Dei nostri schermitori sono anche io un ammiratore. Che dire? Evidentemente a Jesi c’è una bella atmosfera per chi fa sport», conclude l’attaccante azzurro.

