Tragedia ieri pomeriggio sui monti di Garzeno, in località Sant’Iorio. Un pensionato è precipitato in una scarpata, scivolando per un’ottantina di metri. Una caduta risultata purtroppo fatale nonostante i tempestivi soccorsi. L’uomo, Abbondio Muscionico, 74 anni, residente a Garzeno, era uscito con la moglie per una passeggiata, in una zona in cui è proprietario di un terreno. Mentre camminavano, il pensionato si è allontanato dal sentiero per raccogliere alcuni legni secchi.

Per cause ancora da chiarire, l’uomo però ha perso l’equilibrio ed è scivolato lungo il pendio. Nella caduta ha riportato lesioni molto gravi, risultate purtroppo fatali. La moglie di Muscionico ha assistito all’incidente e ha subito chiesto aiuto. Per soccorrere il pensionato si è levato in volo anche l’elicottero del 118, ma per il 74enne non c’era nulla da fare. Per il recupero della salma è intervenuto il velivolo dei vigili del fuoco. Sui monti di Garzeno sono arrivati anche i carabinieri di Gravedona ed Uniti.

Anna Campaniello