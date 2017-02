Una persona di origine cinese è stata trasportata in gravi condizioni in camera iperbarica per avere respirato gas di scarico di benzina in un ambiente chiuso. Il fatto è avvenuto a Turate: i vigili del fuoco, poco prima delle 20, sono giunti in via Varese per un soccorso relativo a una segnalazione di perdita di gas. Una volta sul posto, i pompieri hanno accertato che si trattava di tre persone di origine cinese che stavano lavorando in un capannone. All’interno era stato attivato un gruppo elettrogeno alimentato a benzina, i cui gas di scarico erano rimasti all’interno dei locali. I lavoratori sono stati immediatamente soccorsi dai vigili e dal personale del 118. Uno di loro, come detto, è in gravi condizioni per la notevole quantità di gas tossici respirati ed è stato curato in camera iperbarica. Oltre a pompieri e 118, sul posto anche Carabinieri della stazione di Turate e personale dell’Ats Insubria di Olgiate Comasco.