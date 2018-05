Da sabato prossimo (inaugurazione alle 17 alla presenza dell’artista) il fotografo di fama internazionale Giovanni Gastel ritornerà sul Lago di Como con la mostra fotografica “L‘eterno istante. La mostra”, curata da Maria Cristina Brandini e Franco Brenna, organizzata dall’Associazione culturale Caracol e dal Comune di Como, Settore Cultura. L’esposizione, omaggio al successo, all’eleganza, all’amore per il bello che hanno sempre contraddistinto il lavoro di Gastel, si terrà dal 26 maggio al 17 giugno al Palazzo del Broletto a Como. La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Sabato con l’artista, e i curatori, ci sarà il sindaco di Como Mario Landriscina, che è anche assessore alla Cultura del capoluogo.

A oggi, è la prima volta che Gastel, artista-fotografo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, espone le sue opere a Como, luogo al quale è particolarmente affezionato avendo trascorso in gioventù moltissime estati nella storica dimora di Villa Erba, residenza estiva della sua famiglia. In mostra 38 fotografie prestigiose scattate da Giovanni Gastel nel corso dei suoi 40 anni di professione.

Lunedì 4 giugno alle 18.00 si terrà una chiacchierata sulla fotografia con Giovanni Gastel e due importanti fotografi comaschi, Enzo Pifferi e Antonio Vasconi di Cernobbio, moderati dal cernobbiese Uberto Frigerio, braccio destro di Gastel da oltre 40 anni. Mercoledì 6 giugno, sempre alle 18, Giovanni Gastel parlerà invece della sua attività di scrittore con la presentazione del libro inedito di poesie “Sono una pianta rampicante” e del romanzo appena uscito “Duetto Profano”. Insieme a Gastel interverranno la scrittrice Barbara Radice, che è stata a lungo compagna del designer Ettore Sottsass ed è figlia del pittore astrattista comasco Mario Radice, e la poetessa Angela De Leo.