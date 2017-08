Incidente mortale sulla Statale Regina all’altezza di Gera Lario. Oggi alle 16, nello scontro fra un’autovettura e una moto che procedeva in senso opposto, il centauro, originario del Lecchese, è morto sul colpo. Le persone a bordo della vettura sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso sanitario, Carabinieri di Menaggio e tecnici dell’Anas per garantire la sicurezza della viabilità e permettere la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Verso le 19.15 la situazione del traffico è tornata alla normalità. L’autorità giudiziaria ha predisposto il sequestro della salma per l’esame autoptico.