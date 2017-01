Giornata di tregua ieri al pronto soccorso del Sant’Anna. Il reparto di emergenza ha assistito poco più di un centinaio di pazienti, un numero nella media, decisamente inferiore rispetto ai dati dei giorni scorsi. L’attenzione però resta massima perché il timore è che oggi e domani il dato torni ad impennarsi. Resta valido l’appello delle autorità sanitarie ad evitare, qualora non ci sia una reale urgenza, di rivolgersi ai pronto soccorso.

L’affollamento nei reparti di urgenza degli ospedali del territorio prosegue ormai dal 27 dicembre. Mercoledì scorso, il Sant’Anna ha dichiarato lo stato di emergenza e il numero di malati aveva superato quota 170. Ieri, l’ultimo report disponibile indicava il dato di 100 pazienti tra la mezzanotte e le 16, con una situazione quindi di relativa calma e in linea con la media degli altri periodi dell’anno.

I vertici dell’Asst Lariana temono però un nuovo assalto al pronto soccorso nelle giornate di oggi e domani, in concomitanza con il fine settimana e la chiusura quindi degli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia, iniziata già ieri per la festività dell’Epifania. L’appello, quando è possibile, è di rivolgersi al servizio di guardia medica piuttosto che ai reparti di emergenza degli ospedali.

Giovedì scorso, in vista di questo fine settimana “da bollino rosso”, i responsabili dell’Asst Lariana hanno convocato una riunione per fare il punto della situazione e ribadire gli interventi per fronteggiare l’emergenza.

Il picco di accessi e di ricoveri è causato in particolare da problemi legati alle complicanze dell’influenza, spesso in pazienti anziani o malati cronici. In molti casi si rende necessario il ricovero e nei giorni scorsi i letti erano pressoché esauriti, con difficoltà a trovare posti per i nuovi degenti.

Il problema riguarda il Sant’Anna ma anche il Valduce e il pronto soccorso del Sant’Antonio Abate di Cantù.

Per fronteggiare l’emergenza, già da giorni sono stati organizzati i ricoveri dei pazienti di area medica – la maggior parte di quelli che stanno arrivando in questo periodo in cui è presente il virus dell’influenza – anche nelle degenze chirurgiche, in modo da recuperare altri posti letto. Difficoltà anche a reperire le barelle, tanto che sono state recuperate le lettighe disponibile nelle sale operatorie e nei reparti.

Al Sant’Antonio Abate sono stati riaperti quattro posti letto della riabilitazione respiratoria, che sarebbero dovuti restare chiuso fino a lunedì e sono stati aperti 2 posti in area subacuti, oltre agli 8 già utilizzati. Rimandati ove possibile anche gli interventi chirurgici programmati non urgenti.

Anna Campaniello