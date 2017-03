L’università Ludes di Lugano, in collaborazione con l’Associazione InOut, organizza un primo incontro pubblico sul problema del trauma. “Si tratta di una novità assoluta per il nostro territorio – dice lo psicologo Roberto Pozzetti, presidente di InOut – l’incontro, aperto a tutti, si rivolge soprattutto agli allievi degli ultimi anni di Liceo”. L’incontro sarà mercoledì 29 marzo, alle ore 17, presso il Centro Civico di Albate (CO), in via S. Antonino 1, dove si terrà il seminario: “Il trauma dell’esistenza, l’esistenza come trauma”. All’evento formativo interverranno Andrea Carta (psicoterapeuta, docente di Psicologia Clinica e Coordinatore Facoltà di Psicologia della Ludes), Roberto Pozzetti (psicoanalista e docente di Psicologia Dinamica alla Ludes), Nicoletta Cenni, docente di Lettere al Liceo Fermi di Cantù, Umberto Imperiali, docente di Filosofia al Liceo Sant’Elia di Cantù. Parteciperà anche il filosofo lariano Fabio Gabrielli, preside della facoltà di Scienze Umane della Ludes. Modererà Diana Valsecchi, psicologa di “InOut”. Ingresso libero.