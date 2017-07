Decine di giovani e giovanissimi sono in coda già dalle prime ore di questa mattina per accaparrarsi gli ultimi biglietti disponibili per il concerto dei “The Kolors”, una delle band più amate nell’universo giovanile, salita alla ribalta grazie alla vittoria nel talent “Amici” e resa famosa soprattutto per “Everytime”. Il gruppo si esibirà questa sera alle 21 all’Arena del Teatro Sociale di Como nell’ambito del Festival “Como Città della Musica”.