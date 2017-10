Ha lasciato l’Italia con un sorriso, consapevole che, per la dinamica dell’incidente, poteva anche andare molto peggio. Il corridore belga Laurens De Plus – lo ha pubblicato su Twitter la sua squadra, la Quick-Step – è uscito dall’ospedale di Cantù ed è tornato nel suo Paese. Sabato durante il Giro di Lombardia il corridore ha perso il controllo durante la discesa di Nesso ed è finito nella scarpata. Subito si era pensato al peggio, poi sono arrivate notizie confortanti, considerando la dinamica dell’incidente. E’ andata peggio al lecchese Simone Petilli e all’altro belga Jan Bakelants. Per entrambi, pure vittime di cadute, si registrano purtroppo una serie di fratture.