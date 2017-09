Giro di Lombardia: un grande evento di livello mondiale, una della classiche-monumento del ciclismo internazionale. Ma, allo stesso tempo, una manifestazione che comporterà una serie di provvedimenti che riguardano la città, soprattutto sul fronte della viabilità e dei parcheggi.

Palazzo Cernezzi ha diffuso una prima bozza che riguarda il Giro di Lombardia di sabato 7 ottobre; poi saranno resi noti i provvedimenti che riguardano la Gran Fondo programmata per il giorno successivo. Una manifestazione che, per la larga presenza di amatori, ha sicuramente un forte impatto, con una lunga serie di aspetti e situazioni logistiche che in queste ore sono in corso di valutazione da parte di Prefettura, organizzatori e istituzioni locali.

In attesa di conoscere le decisioni che riguardano la Gran Fondo, le certezze riguardano i provvedimenti presi dal Comune di Como per il “Lombardia” di sabato 7 ottobre.

Si inizia con i divieti di sosta in preparazione della gara in piazza Roma (dalle 7.30 di venerdì 6 alle 22 di sabato 7), in via Cairoli (dalle 14 di venerdì alle 22 di sabato), in piazza Cavour (dalla mezzanotte di venerdì alle 22 del giorno dopo) e in viale Vittorio Veneto-viale Puecher (da mezzanotte alle 22 di sabato).

Per consentire il passaggio della corsa, sabato 7 ottobre, fino al passaggio della corsa, viene istituto il divieto di sosta in via Torno, piazza Amendola, via Manzoni piazza V Alpini, via Appiani, via Ghislanzoni, via Piave, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, viale Innocenzo XI (direzione via Lucini-piazzale San Rocchetto contromano), via Masia (entrambi i lati da via Recchi a via Rosselli), via XXVII Maggio, via Borgovico Nord, Lungo Lario Trieste (tra piazza Cavour e piazza Matteotti).

Dai divieti di sosta a quelli di circolazione. nelle strade appena citate, dalle 15.30, e fino al passaggio della gara, sempre sabato 7 ottobre sarà bloccato il traffico. In base alle tabelle di marcia, la gara dovrebbe arrivare nella convalle verso le 16.

Divieto di transito, inoltre, lungo le vie Fontana e Cairoli (dalle 14 di venerdì alle 19 di sabato) e sul Lungo Lario Trento e Trieste e in piazza Cavour dalle 3.30 alle 7 e dalle 9 fino alla conclusione della manifestazione.

Ripercussioni anche per il trasporto pubblico. Compatibilmente con l’andamento della gara, nei limiti del possibile le corse che passano dalla strade citate saranno garantite, anche non mancheranno soppressioni o deviazioni in prossimità dell’evento.

M.Mos.