Oggi, venerdì 6 ottobre, in edicola con il “Corriere di Como” uno speciale dedicato al Giro di Lombardia e alla Gran Fondo con tutte le informazioni per seguire l’evento, le curiosità e le notizie di servizio per muoversi in occasione di questi eventi. Non mancheranno interviste ai protagonisti del passato e i nomi dei protagonisti dell’edizione 2017, compreso il comasco Davide Ballerini.