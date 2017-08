Dramma nella città del mobile. Una donna nordafricana di 37 anni ieri mattina è stata ricoverata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in gravi condizioni: sarebbe stata gettata dalla finestra del secondo piano della sua abitazione. A farlo sarebbe stato il convivente della donna, un uomo di origine egiziana che è poi scappato a bordo di un’auto con due bambini. L’episodio ha avuto luogo ieri mattina, a Cantù, in via Ginevrina da Fossano. In serata poi l’uomo è stato rintracciato dalla polizia, su segnalazione dei carabinieri, all’aeroporto di Malpensa, mentre si stava per imbarcare.