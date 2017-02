Il Sant’Anna diffida il Comune di San Fermo per il caos parcheggi. Da settimane, dopo l’apertura agli utenti dell’autosilo bipiano esterno, i dipendenti hanno difficoltà a trovare posti auto. «Il disagio potrebbe sfociare in un’interruzione di pubblico servizio», avvertono i rappresentanti sindacali. Il problema parcheggi si trascina da settimane e ieri si è svolta una riunione tra il direttore amministrativo dell’Asst Lariana Salvatore Gioia e i rappresentanti dei lavoratori dell’ospedale.

Al termine dell’incontro, è stato diffuso un comunicato congiunto firmato dalla stessa Asst, dalle Rsu e dalle segreterie territoriali Fp Cgil, Cisl Fp dei Laghi, Uil Fpl del Lario, Nursing Up, Fsi. «A seguito delle criticità verificatesi nelle scorse settimane nel parcheggio dipendenti dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, l’Asst ha deciso di diffidare il Comune», si legge nella nota. La decisione è stata presa «dopo una serie di verifiche effettuate congiuntamente anche utilizzando le segnalazioni pervenute dai dipendenti».

L’obiettivo dell’intervento dell’azienda di via Ravona è «ottenere il ripristino delle condizioni previste dalla convenzione sottoscritta tra azienda e Comune nel 2011, che prevede “il diritto dei dipendenti ad usufruire dei parcheggi dell’ospedale” a fronte del pagamento di un canone mensile». L’Asst chiederà un incontro con il Comune. «Il disagio cagionato ai dipendenti e di riflesso ai cittadini e utenti – attaccano le Rsu e le organizzazioni sindacali – potrebbe sfociare in un’interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Intimiamo al sindaco che la situazione emergenziale sia ricondotta alla legalità iniziale, ovvero al riconoscimento del diritto al parcheggio per i lavoratori. Ci riserviamo, a seguito di esito negativo, di intraprendere tutte le azioni percorribili e chiediamo al primo cittadino il rispetto del diritto alla salute sancito dalla Costituzione».

La fascia oraria in cui si verificano le maggiori criticità e il sovraffollamento è quella tra le 12.30 e le 14, in prossimità del cambio turno degli operatori sanitari. Il problema esiste nonostante un recente aumento complessivo di 91 posti auto, legato al trasferimento da via Napoleona a San Fermo dei dipendenti degli uffici. «L’azienda, le Rsu e le organizzazioni sindacali continueranno a monitorare la situazione – conclude la nota – e chiedono ai dipendenti e ai cittadini di segnalare eventuali anomalie».