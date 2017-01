Sprofonda oltre metà classifica l’apprezzamento per il sindaco Mario Lucini da parte dei suoi concittadini. Puntuale come ogni anno, è stata pubblicata dal “Sole 24 Ore” la “Governance Poll”, ovvero la graduatoria che evidenzia, in cifre, il gradimento degli italiani nei confronti dei loro amministratori.

E il sindaco di Como precipita in 56ª posizione, in compagnia dei colleghi di Sassari, Modena e Ferrara. L’andamento di Mario Lucini in questa graduatoria è sempre stato molto altalenante. Come sulle montagne russe, il primo cittadino è passato dall’occupare i primissimi posti della classifica fino al risultato attuale, certamente non da prima linea. L’anno dopo le elezione vittoriose e l’ingresso a Palazzo Cernezzi, infatti, Lucini era quinto con un gradimento addirittura del 74,9%.

Oggi, a pochi mesi dalla conclusione del suo mandato, il dato è sceso al 53,5%. Una differenza considerevole – ben il 21,4% in meno – rispetto ad allora. Il sindaco di Como, nel corso degli anni si è poi piazzato al nono posto (nella Governance Poll 2015) e sul 25° gradino nell’edizione del 2014. Va evidenziato come l’analisi, realizzata da Ipr Marketing per il “Sole 24 Ore”, non fotografi il consenso elettorale. Le risposte date dai cittadini misurano infatti il gradimento ottenuto dalla figura del sindaco. Inevitabilmente su questo risultato hanno inciso svariati argomenti, dalle vicende giudiziarie legate alle paratie per proseguire con altri temi caldi per la città che ancora attendono, dopo anni, di essere sbloccati come il futuro della Ticosa.

E a confermare indirettamente queste valutazione arriva anche un laconico comunicato del sindaco di Como. «Considerata la situazione – dice Mario Lucini – un gradimento del 53,5% è un risultato confortante». Peggio di Como, in Lombardia, si piazzano Pavia e Cremona (63° posto), Lecco al 71°, Varese in 80ª posizione e Brescia al 90° posto. A livello globale, in vetta si posiziona Chiara Appendino, sindaco di Torino. In fondo alla lista invece si piazzano la città di Trapani, Roma con la neo eletta Virginia Raggi penultima e, a chiudere Maria Rita Rossa, sindaco di Alessandria.