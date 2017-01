Un successo tonificante per classifica e morale, anche perché è arrivato in una gara in cui gli azzurri, alla vigilia, erano decisamente sfavoriti. Il Como si è imposto per 2-1 sul campo del Livorno, terza forza del campionato. Una affermazione che vale tanto, visto che è giunta alla fine di una settimana decisamente difficile, con la seconda asta senza acquirenti, con un deludente pari con la Giana da archiviare e con il mercato che certo non ha contribuito a tranquillizzare i giocatori che potrebbero interessare ad altre società.

Un Como che ha segnato i suoi due gol nel primo tempo, con Cristiani (sugli sviluppi di un calcio d’angolo) e Pessina. Poi Jelenic a 4′ dal 90′ ha accorciato le distanze. Una rete inutile, visto che gli uomini di mister Fabio Gallo hanno controllato fino al fischio conclusivo. In luce anche il portiere lariano Zanotti, che negli ultimi minuti del primo tempo ha parato un rigore calciato da Maritato.

Una giornata da dimenticare per le prime della classe: l’Arezzo ha battuto (1-0) la capolista Alessandria, la Giana Erminio si è imposta per 2-1 con la Cremonese e il Livorno ha perso in casa con il Como. Con questa affermazione i lariani salgono a quota 33 punti e rientrano in zona playoff, al nono posto. Nel prossimo turno, nuova trasferta in Toscana, sul campo del Siena, formazione che oggi è stata battuta per 2-0 sul terreno della Lupa Roma e che ha 4 punti in meno degli azzurri. I bianconeri sono reduci da tre sconfitte consecutive.