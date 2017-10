Una giornata di grande sport sul Lario con un evento come il Giro di Lombardia, vinto per la seconda volta in piazza Cavour da Vincenzo Nibali, che ha così bissato l’affermazione del 2015. Un successo che il campione siciliano ha voluto dedicare Michele Scarponi, il collega scomparso tragicamente pochi mesi fa.

Un successo in solitaria, con Nibali è che è arrivato al traguardo accolto da un boato della folla. E sono stati tanti gli appassionati che poi lo hanno “scortato” il vincitore a Palazzo Terragni, dove erano allestite la sala stampa e la sala per la conferenza stampa del primo classificato, per poi attenderlo all’uscita. Como e i suoi appassionati hanno regalato il loro abbraccio a un corridore che non vive lontano da qui – abita a Lugano – e che spesso si allena sui monti lariani.

Una giornata, quella di sabato, in cui inevitabilmente non sono mancate ripercussioni sul traffico, ma che ancora una volta ha visto il Lario il suo territorio proiettati in una dimensione di visibilità mondiale. Moltissimi appassionati nella zona del traguardo, ma non solo. Folla anche sulle ascese di Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio e San Fermo della Battaglia.