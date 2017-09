Una serata di promozione di una serie di eventi sportivi che caratterizzeranno l’autunno comasco, ma non soltanto. L’obiettivo è anche fare incontrare e collaborare gli organizzatori di eventi di grande rilievo.

Venerdì sera al Tennis Como saranno presenti per un incontro – un mix tra conferenza stampa e riunione – tutti i curatori delle importanti manifestazioni ospitate in città e sul territorio tra la fine dell’estate e il prossimo autunno.

Una iniziativa voluta dal Comune di Como e da Marco Galli, nuovo assessore allo sport della giunta-Landriscina.

La scelta della sede del Tennis Como non è casuale, visto che il sodalizio di Villa Olmo ha appena ospitato il Challenger Atp e di fatto sarà l’unico che non proporrà una presentazione, quanto, piuttosto, un bilancio della gara vinta dal portoghese Pedro Sousa.

Poi, come detto, toccherà alla presentazione degli eventi che si svolgeranno nelle prossime settimane. A metà settembre (16 e 17) sarà protagonista la motonautica, con la Centomiglia del Lario, manifestazione organizzata dallo Yacht Club.

Il successivo giorno 22 scatterà il Giro aereo dei sei laghi, proposto dall’Aero Club Como.

Dopo due settimane, sabato 30 settembre, riflettori di nuovo puntati sul Primo Bacino del lago, con la Lario che organizza il Trofeo Villa d’Este di canottaggio.

Il weekend successivo saranno addirittura due gli eventi di rilievo. Sabato 7 ottobre sarà il gran giorno del Giro di Lombardia, la “classica” di ciclismo che prenderà il via da Bergamo e si concluderà in piazza Cavour. Lo stesso fine settimana a Erba, con organizzazione della Comense Scherma, si disputa la gara di qualificazione ai Campionati italiani della specialità spada.

Gran finale con l’automobilismo: il Rally Aci Como-Etv, corsa che chiuderà ancora una volta il Campionato italiano Wrc, si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 ottobre.

«Tutti gli organizzatori, allo stesso tavolo, potranno dunque confrontarsi e, questo è l’auspicio, iniziare a trovare forme di collaborazione» spiega l’assessore Galli.

Guardando più avanti, al 2018, ci sarà poi un’altra manifestazione autunnale da aggiungere a questo quadro, già di per sé rilevante: al Ghisallo è stato assegnato il Campionato italiano di ciclismo riservato ai giornalisti. L’edizione 2017 si svolge il prossimo weekend a Pozzolo Formigaro (Alessandria).

Massimo Moscardi