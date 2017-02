Villa Parravicini Revel di Como è entrata a far parte di “Grandi giardini italiani”, il circuito che comprende i giardini di qualità visitabili in tutta Italia. L’annuncio questa mattina in una conferenza stampa a Milano. Villa Parravicini si trova in via Museo Giovio in città, è sviluppata su due piani e ha un giardino che si può osservare dalla passeggiata di Villa Olmo.

Oltre a Villa Parravicini Revel sono entrati a far parte di “Grandi giardini italiani” i parchi Sola Cabiati e Villa Annoni, nel Milanese, Villa Grock e Parco di Villa Ormond (Imperia), Parco delle Terme di Levico e Giardino della Rosa (Trento), Casa Cuseni (Taormina).