Grave incidente ieri mattina pochi minuti prima delle 7 in via Pannilani a Como. Un anziano di 89 anni è stato investito da un’auto e trasportato al Sant’Anna di San Fermo. È stato ricoverato in Ortopedia con una prognosi di almeno 60 giorni. Avrebbe riportato la frattura del femore oltre che un importante trauma cranico.