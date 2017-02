Un incendio è divampato ieri sera in un appartamento a Guanzate, in via Castelli. Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe avere avuto origine dal cattivo funzionamento di una stufa a pallet presente nella casa. I vigili del fuoco hanno rapidamente spento l’incendio. Non ci sarebbero feriti mentre sono ancora da valutare i danni subiti alla struttura portante dell’abitazione. Sul posto anche le forze dell’ordine.