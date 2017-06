Pendolari a piedi ieri mattina alla stazione di Carimate per un guasto del treno diretto a Milano. «Soppressioni, guasti e ritardi non si contano, la situazione è catastrofica» denuncia Ettore Maroni, il portavoce dei viaggiatori della linea Milano-Chiasso. I problemi, denunciano i pendolari, sono all’ordine del giorno. «Dal cambio di orario di metà mese non si contano le soppressioni, i guasti e i ritardi interminabili – spiega Maroni – Il treno 25201 delle 6.34 da Como San Giovanni viene continuamente soppresso, i Tilo delle 19.10 e 20.10 da Milano per Chiasso sono quasi sempre in forte ritardo. Per quanto riguarda gli S11, la linea suburbana, abbiamo perso il conto dei disservizi».

Ieri mattina l’ennesimo blocco. «Il treno 25511 da Chiasso delle 8.08 diretto a Milano si è fermato a Carimate abbandonando a terra i viaggiatori», ha spiegato Ettore Maroni. «Come può una linea internazionale e strategica avere guasti agli impianti tutti i giorni? E come si può pensare di gestire il previsto forte aumento di traffico Alptransit, se la tratta garantisce ora un servizio di questo tipo», si chiede il portavoce dei pendolari. I viaggiatori auspicano interventi significativi per ridurre i disagi. «Chiediamo una costante ed efficiente manutenzione – conclude Maroni – È indispensabile un intervento per porre rimedio ad una catastrofe quotidiana».