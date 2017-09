Tre giornate di squalifica per due comaschi. Uno effettivamente tesserato per la società lariana, l’altro in forza alla Pro Sesto. Ha avuto strascichi pesanti il litigio di fine partita, domenica scorsa a Seregno. I due contendenti, il lariano Matteo Guazzo e il centrocampista avversario Daniele Corti (nato a Cantù nel 1980) sono stati infatti fermati per tre giornate.

La motivazione: il bomber Guazzo è stato fermato per tre turni «per – citiamo la sentenza – aver colpito un calciatore avversario con uno sputo al volto». Corti, dal canto suo, vedrà tre gare dalla tribuna «per avere colpito un calciatore avversario con una manata al volto».

Una stangata, per Guazzo, elemento che peraltro, come ha spesso sottolineato l’allenatore Antonio Andreucci, aveva bisogno di giocare, anche se non gare intere, per recuperare la condizione e per tornare al 100%. Questo stop sicuramente non aiuterà il suo cammino, oltre a mettere in difficoltà l’allenatore, che in attacco avrà una alternativa in meno.

Questa mattina i dirigenti del club valuteranno l’opportunità o meno di presentare un ricorso.

La squadra, intanto, continua a preparare la trasferta di domenica prossima sul campo del Varese. Per la sfida dello stadio Ossola sono ancora disponibili i biglietti, che possono essere acquistati esclusivamente nella sede di via Sinigaglia. Il costo è di 10 euro: i sostenitori lariani potranno andare esclusivamente nella curva degli ospiti. E chi acquisterà il tagliando dovrà presentare un documento d’identità: il biglietto, infatti, per questa circostanza sarà nominale e l’elenco dei partecipanti alla trasferta sarà consegnato alla Questura.

Ieri gli azzurri si sono allenati allo stadio Sinigaglia e così sarà per tutta la settimana. Dalla prossima poi, ci dovrebbe essere il trasferimento al campo Caimi di Vighizzolo, anche se mister Andreucci pare non gradire troppo l’opportunità di lavorare in pianta stabile con la sua squadra su un campo con il terreno sintetico.

Oggi, intanto, dovrebbe essere comunicato il campo destinato ad ospitare la prossima gara interna dei lariani (13 settembre contro l’Arconatese), che per ora non possono ancora giocare allo stadio Sinigaglia.

L’ipotesi più accreditata è che la sfida possa essere di nuovo ospitata nell’impianto di Seregno, lo stessi della partite di Coppa con l’Olginatese e di campionato con la Pro Sesto.

Massimo Moscardi