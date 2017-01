Una testimonianza preziosa e di prima mano sulla devastazione della guerra causata dall’Isis. A poche ore dall’annuncio che Palmira, tornata di nuovo sotto le bandiere del califfato da poche settimane, ha perso ancora altri pezzi di memoria insostituibili, sotto i colpi della furia iconoclasta dei seguaci di Al Baghdadi. Nuovo appuntamento a cura dello Studio Tablinum sabato 21 gennaio, dalle ore 18, presso la Libreria Attilio Sampietro di Menaggio, dove si terrà la serata letteraria “Guerra all’Isis”, dedicata all’omonimo libro dello storico Gastone Breccia. L’autore parlerà del suo soggiorno recente nel Kurdistan iracheno e di come le forze militari sul terreno stanno contrastando il sedicente stato islamico. Moderatore della serata a Menaggio sarà lo storico dell’arte Gaetano Crisafulli.

Il dopo presentazione sarà caratterizzato dal consueto “Aperitivo con l’Autore” a partire dalle ore 19.30, sempre presso la libreria. Ingresso libero. «Secondo me la guerra all’Isis si può vincere – dice lo studioso autore del libro – A patto che le due superpotenze, Russia e Stati Uniti, si mettano d’accordo. Finora l’amministrazione Obama e Putin andavano su due linee divergenti, le loro agende non concordavano. Con l’arrivo di Donald Trump alla presidenza di Washington, di cui non sono per altro un sostenitore, si aprono però prospettive inedite di dialogo Usa-Russia su questo fronte. Che promettono bene. L’Isis si può battere se non sul piano ideologico sicuramente su quello strategico, ripeto, anche se sarà da capire, anche alla luce del nuovo ruolo della Turchia nello schacchiere internazionale, cosa vorranno fare in questi mesi i curdi, che sono tra i pochi a imbracciare davvero le armi contro i terroristi dalle bandiere nere».

«“No press card, I’m sorry. University Professor, no journalist” – ricorda Breccia – Ho dovuto ripeterlo a tutti, in inglese di base e a gesti: poliziotti turchi, peshmerga, guerriglieri del Pkk».

È dalla città di Erbil, capitale della Regione Autonoma del Kurdistan, che inizia il viaggio dell’autore raccontato nel libro presentato sul Lario, lungo la linea che divide le forze curde dai miliziani neri di Daesh, lo Stato Islamico: un viaggio che lo ha portato fra i peshmerga del Krg, soldati per tradizione e abitudine; fra i nostri paracadutisti della «Folgore» e fra i guerriglieri del Pkk, in Iraq e in Siria. Gastone Breccia insegna Storia bizantina all’Università di Pavia. Con il Mulino ha pubblicato anche «1915: l’Italia va in trincea». «Sono uno storico e non un giornalista, per me sarà difficile tornare nei luoghi che ho visitato per il libro. Non ho un accredito di cronista, entrerei solo come civile, esponendomi a molti rischi. Per ora continuo a tenere assidui contatti con le mie fonti e i miei referenti sul territorio anche in previsione di una collaborazione sul piano accademico. Ma ho visto devastazioni terribili, villaggi rasi al suolo, popolazioni la cui speranza di futuro è stata pressoché cancellata. Quanto basta per chiedere che prima di tutto sia posta fine a una guerra tremenda».