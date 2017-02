«Mi sento molto distante da questo Partito Democratico, non vedo più una sintesi in grado di rappresentarmi». È affidato a un social network l’unico – sin qui – messaggio scissionista di un consigliere comunale Dem. Sulla sua pagina Facebook, ieri, Guido Rovi ha per la prima volta messo in dubbio la sua appartenenza al Pd. «Sto valutando che cosa fare – dice Rovi al Corriere di Como- sono alla finestra e guardo soprattutto le dinamiche nazionali dato che a Como, almeno sinora, non accade un granché».

L’insofferenza di Guido Rovi non è però legata soltanto al dibattito interno. «Non sono molto felice per come è stata gestita la questione primarie qui a Como – ammette il consigliere comunale del capoluogo – ho molte perplessità, faccio fatica a riconoscermi nei candidati. Se ho scritto quelle parole su Facebook è perché mi sembra rispettoso farlo, soprattutto verso me stesso e la mia storia politica». Negli ultimi giorni Rovi ha anche lavorato a fianco dell’assessore uscente Bruno Magatti nel tentativo di costruire, in chiave elettorale, un ampio raggruppamento unitario della sinistra. Tentativo che ha sta avendo però un effetto dirompente sulla strategia seguita sino a questo momento dalle forze politiche a sinistra del Pd.

Giovedì prossimo, in sala Stemmi a Palazzo Cernezzi, è in programma la conferenza stampa della Prossima Como, coalizione che racchiude Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista e Possibile. Quello che doveva essere un appuntamento chiave per lanciare pubblicamente la campagna elettorale rischia di trasformarsi in un momento di passaggio. Una transizione incerta. La volontà espressa da Magatti – a più riprese negli ultimi giorni – di candidarsi nuovamente a sindaco della città ha creato scompiglio. I rappresentanti di Possibile (i cosiddetti “civatiani”,ndr) si sono schierati con l’assesso – re e propendono per un accordo. Sinistra Italiana e Rifondazione sono invece più restii all’intesa, ben sapendo comunque che due candidati sindaci e due liste separate della sinistra finirebbero per schiacciarsi a vicenda danneggiandosi irreparabilmente. I consiglieri comunali di Sinistra Italiana, Celeste Grossi e Luigino Nessi hanno incontrato giovedì scorso Magatti. I termini della discussione sono rimasti riservati. Si sa che l’assessore non ha sciolto la propria riserva, non ha cioè deciso come e con chi andare alle elezioni. L’unico punto certo della vicenda è la ferma opposizione alla candidatura di Maurizio Traglio, giudicata un errore anche se, con ogni probabilità, vincente alle primarie. Lo stallo che si è creato è del tutto paradossale. E rischia di condizionare oltremodo la difficile campagna elettorale della sinistra. Per sabato prossimo 4 marzo è confermata la convocazione dell’assemblea pubblica in cui discutere il programma della Prossima Como. Difficilmente, però, la sinistra – a questo punto sarebbe però meglio usare il plurale e definirle le sinistre – potrà sciogliere il nodo della candidatura a sindaco. Così come resta in sospeso la scelta di una alleanza tra due liste con un unico candidato sindaco.