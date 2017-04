L’Italia femminile di hockey su ghiaccio salva il posto nella Divisione I-Gruppo B mondiale anche per il 2018. A Katowice (Polonia) la squadra azzurra – con le comasche Michelle Masperi e Federica Galtieri – nell’ultimo match del girone è stata sconfitta di misura per 2-1 dal Kazakhstan, e ha poi dovuto attendere l’ultima gara tra Cina e Polonia. La formazione cinese si è imposta per 6-0 contro le padrone di casa e così la Polonia è rimasta ultima e si è fermata a due punti dall’Italia. In questo modo la Polonia è retrocessa mentre la Slovacchia, battendo la Lettonia, ha ottenuto la la promozione. Cala così il sipario sui Mondiali di Divisione I- Gruppo B di Katowice con l’Italia al quinto posto.