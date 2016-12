Incendio sul Monte Bollettone, una delle montagne più gettonate e note fra gli escursionisti (la sua vetta a 1.317 metri è facilmente raggiungibile). Sul posto, per domare le fiamme, i vigili del fuoco di Erba e Canzo. Tra l’altro proprio nei giorni scorsi la Regione Lombardia aveva lanciato l’allarme sul rischio concreto di incendi, favorito proprio dalle condizioni climatiche di questi giorni.

Le ultime ore per i pompieri sono state decisamente impegnative, con una serie di interventi: l’incendio del tetto di una casa a Dongo (il filmato è sul sito Facebook del Corriere di Como), lo stesso problema in una abitazione di Colverde e in una canna fumaria a Rovellasca, e le fiamme in un bosco a Garzeno, in Alto Lario.