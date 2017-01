Incendio ad Alzate Brianza in un parcheggio nella frazione Mirovano nella serata di giovedì. Le fiamme si sono sprigionate dal motore di una vettura e si sono poi estese ad altri due mezzi che erano parcheggiati vicino. Da quanto trapelato l’origine del rogo non sarebbe dolosa. Sul posto, per fermare l’incendio, i vigili del fuoco di Cantù.